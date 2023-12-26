Фитнес и здоровье
12:00, 26 декабря 2023
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Эти два напитка помогут при похмелье

Похмелье возникает из-за воздействия этанола на организм. Это токсичное химическое вещество, которое выводит из организма воду и заставляет чаще ходить в туалет. И вот какие напитки вам помогут облегчить это состояние после праздников.

CNN

CNN

Вода. Аббас Канан, фармацевт Online Pharmacy Chemist Click, говорит, что восполнить потерю жидкости организмом после алкоголя можно при помощи обычной воды, воды с газом, изотонических напитков. Специалист порекомендовал выпивать в день от шести до восьми чашек или стаканов жидкости.

JUANMONINO

JUANMONINO

Томатный сок. Употребление этого сока помогает более эффективно усваивать и расщеплять алкоголь. В результате спиртное не будет задерживаться в организме надолго. Фармацевт посоветовал выпить один стакан этого сока.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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