Эти два напитка разрушат ваш мозг

Кроме того, врач посоветовал избегать кофеина. Связано это с тем, что он ухудшает приток крови к мозгу на 30%. Из-за этого у человека повышается вероятность развития болезни Альцгеймера. Также кофеин вызывает привыкание.

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