Эти натуральные масла сделают вашу кожу гладкой и сияющей

Кокосовое масло. Оно содержит витамины Е и К, обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Но также это масло, как и масло какао, может вызвать прыщи. Лучше не мажьте им лицо, если у вас жирная или склонная к прыщам кожа.

Оливковое масло. Для достижения наилучшего эффекта выбирайте масло экстра-класса. Правда, такое масло может закупорить поры, поэтому его не стоит использовать при коже, склонной к появлению прыщей.

Подсолнечное масло. Оно широко доступно, богато витамином Е, легко впитывается в кожу.

Масло ши. Нерафинированное органическое масло ши можно сочетать с оливковым или кокосовым маслом. Это масло хорошо тем, что не вызывает аллергии.