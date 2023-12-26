Фитнес и здоровье
01:30, 26 декабря 2023
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Эти праздничные блюда снизят холестерин

Известно, что чем выше уровень «плохого» холестерина, тем выше риск возникновения у человека ишемической болезни сердца. Существует большое количество праздничных блюд, которые помогают снизить эти показатели. Их перечислил доктор Авинаш Хари Нараянан, руководитель Лондонской медицинской лаборатории.

Tesco Real Food

Tesco Real Food

Рождественская индейка — это хороший природный источник ниацина, который также известен как витамин B3. Этот витамин помогает снизить уровень холестерина и других жиров в крови.

Полезны для снижения уровня холестерина и другие праздничные блюда. Например, брюссельская капуста. В ней много антиоксидантов, а диета, содержащая большое количество этих веществ, повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.

Home Made Lovely

Home Made Lovely

Ни один рождественский обед не обходится без жареного картофеля. В нём мало натрия, однако готовить его врач порекомендовал с оливковым маслом.

Печёные яблоки или груши тоже помогают снизить уровень холестерина в крови. То же самое касается горсти орехов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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