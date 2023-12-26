Эти праздничные блюда снизят холестерин

Рождественская индейка — это хороший природный источник ниацина, который также известен как витамин B3. Этот витамин помогает снизить уровень холестерина и других жиров в крови.

Полезны для снижения уровня холестерина и другие праздничные блюда. Например, брюссельская капуста. В ней много антиоксидантов, а диета, содержащая большое количество этих веществ, повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.