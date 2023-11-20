Фитнес и здоровье
15:00, 20 ноября 2023
1 мин.

Эти проблемы со здоровьем у вас появятся из-за слишком жёсткой воды

Жёсткая вода – это вода с высоким уровнем различных минералов. Она может привести к образованию накипи в трубах и чайниках и другим проблемам, в том числе со здоровьем.

fizkes

fizkes

Энди Эллис, эксперт по ванным комнатам из SteamShowerStore, объяснил, что длительное воздействие на организм жёсткой воды может быть опасным. Прежде всего, это приводит к зуду кожи, проблемам с желудком, сухости волос.

Зудящая кожа. Если вы заметили, что ваша кожа чешется после купания, это может быть связано с составом воды. Дело в том, что минералы в воде вымывают с тела натуральные масла, делая кожу сухой и вызывая зуд.

SDWF

SDWF

Проблемы с желудком. Если после употребления воды у вас начинает болеть желудок, то, возможно, причина заключается в воде. Избыток жёсткой воды может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта.

Сухие волосы. Жёсткая воды смывает натуральные масла с кожи головы. Из-за этого волосы могут стать сухими.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2197049
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.