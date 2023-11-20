Эти проблемы со здоровьем у вас появятся из-за слишком жёсткой воды
Жёсткая вода – это вода с высоким уровнем различных минералов. Она может привести к образованию накипи в трубах и чайниках и другим проблемам, в том числе со здоровьем.
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Энди Эллис, эксперт по ванным комнатам из SteamShowerStore, объяснил, что длительное воздействие на организм жёсткой воды может быть опасным. Прежде всего, это приводит к зуду кожи, проблемам с желудком, сухости волос.
Зудящая кожа. Если вы заметили, что ваша кожа чешется после купания, это может быть связано с составом воды. Дело в том, что минералы в воде вымывают с тела натуральные масла, делая кожу сухой и вызывая зуд.
Проблемы с желудком. Если после употребления воды у вас начинает болеть желудок, то, возможно, причина заключается в воде. Избыток жёсткой воды может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта.
Сухие волосы. Жёсткая воды смывает натуральные масла с кожи головы. Из-за этого волосы могут стать сухими.
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