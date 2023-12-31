Эти продукты обязательно нужно есть в 2024 году

Фасоль. Добавление одной-двух порций бобовых каждый день существенно повлияет на ваше здоровье, так как вы получите железо, магний и фолиевую кислоту. Кроме того, научно доказано, что регулярное употребление бобовых помогает лучше контролировать уровень глюкозы, снижает уровень холестерина в крови.

Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина, вероятность развития болезней сердца, стабилизировать уровень сахара в крови.

Орехи. Их можно назвать отличным источником белка и клетчатки. Один обзор показал, что увеличение потребления орехов всего на 0,5 порции в день привело к снижению у людей показателей ожирения и увеличения веса в течение 20−24 лет.

Водоросли. Морские водоросли — хороший источник различных витаминов, минералов, белков, клетчатки, калорий. При этом они низкокалорийны и содержат мало жиров.

Ягоды. Они отличаются большим количеством антиоксидантов, витамина С, клетчатки. Некоторые исследования показали, что всего одна чашка ягод благотворно влияет на исполнительную функцию (на рабочую память, планирование, решение проблем, контроль внимания, мыслей и поведения) у детей и молодёжи.