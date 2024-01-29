Эти продукты ускорят старение

Сладкие хлопья. Если вы получаете калории в основном из сахара, особенно утром, то это может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. При регулярном употреблении таких продуктов можно набрать вес и заболеть ожирением.

Хот-доги и бекон. Обработанное мясо нельзя есть регулярно. Дело в том, что в обработанном красном мясе содержится много насыщенных жиров и часто консервантов вроде нитратов. Известно, что нитраты способствуют биологическому старению организма.

Алкоголь. Постоянное употребление алкоголя или даже его употребление каждые выходные вредят организму.

Рафинированная белая мука. В продуктах типа белого хлеба, бубликов, макарон, кренделей солью нет клетчатки и необходимых питательных веществ.

Газировка и другие сладкие напитки. Эти напитки никакой пользу организму на самом деле не приносят. При этом они способствуют старению из-за высокого содержания сахара.

Жареная еда. Часто такая еда содержит трансжиры, особенно если масло для жарки используется повторно. Из-за этих трансжиров ускоряется клеточное старение организма, повышается риск развития возрастных заболеваний: болезней сердца, диабета.