Эти продукты ускорят старение
Food.com
Сладкие хлопья. Если вы получаете калории в основном из сахара, особенно утром, то это может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. При регулярном употреблении таких продуктов можно набрать вес и заболеть ожирением.
Хот-доги и бекон. Обработанное мясо нельзя есть регулярно. Дело в том, что в обработанном красном мясе содержится много насыщенных жиров и часто консервантов вроде нитратов. Известно, что нитраты способствуют биологическому старению организма.
Алкоголь. Постоянное употребление алкоголя или даже его употребление каждые выходные вредят организму.
Рафинированная белая мука. В продуктах типа белого хлеба, бубликов, макарон, кренделей солью нет клетчатки и необходимых питательных веществ.
Газировка и другие сладкие напитки. Эти напитки никакой пользу организму на самом деле не приносят. При этом они способствуют старению из-за высокого содержания сахара.
Жареная еда. Часто такая еда содержит трансжиры, особенно если масло для жарки используется повторно. Из-за этих трансжиров ускоряется клеточное старение организма, повышается риск развития возрастных заболеваний: болезней сердца, диабета.
Ресторанная еда. Она может привести к ускоренному старению из-за большого количества в ней вредных жиров, в том числе насыщенных и трансжиров. Это способствует развитию воспаления и повышению вероятности столкнуться с возрастными болезнями.
Мясные деликатесы. Лучше не делайте их частью ежедневного рациона, поскольку они часто содержат много натрия и нитратов. Эти вещества способствуют биологическому старению организма.
Картофельные чипсы. Зачастую такие чипсы готовятся на вредных для здоровья маслах и при высоких температурах. Это приводит к образованию трансжиров, акриламида. Последнее вещество может способствовать ускоренному старению. Также картофельные чипсы отличаются высоким гликемическим индексом и большим количеством соли. Это может привести к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему и к более быстрому старению.
Сахарная выпечка. В ней содержится много сахара и может быть некоторое количество трансжиров. Всё это приводит к биологическому старению организма.
Агава и другие сиропы. Это подсластители, в которых много фруктозы. Этот тип сахара связан с такими проблемами со здоровьем, как резистентность к инсулину, накопление жира в печени, повышенный уровень триглицеридов. Всё это приводит к нарушению метаболизма и ускорению старения.
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