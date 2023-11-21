Фитнес и здоровье
01:30, 21 ноября 2023
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Эти пять добавок помогут вам при длительной простуде

Результаты исследования Лондонского университета Королевы Марии показали, что некоторые люди могут сталкиваться с длительной простудой. Это состояние возникает иногда после гриппа, простуды, пневмонии.

The Washington Post

The Washington Post

Одно недавнее исследование учёных из Лондонского университета Королевы Марии показало, что типичными симптомами длительной простуды являются: кашель, боль в животе и диарея, если они не проходят более четырёх недель после первоначальной инфекции. Но есть натуральные добавки, которые помогут вам исправить положение.

Пеларгония. Экстракт пеларгонии вы можете купить в форме таблеток или жидкости. Исследования доказывают, что он помогает облегчить симптомы вирусных респираторных инфекций, в том числе простуду, кашель, заложенность носа, насморк, боль в горле.

Чеснок. Чеснок содержит мощные активные сероорганические вещества. В том числе и аллицин, обладающий противовирусными, антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами. Одно недавнее научное исследование показало, что сераорганические компоненты чеснока защищают от простуды и других вирусных инфекций.

Витамин D. В ходе недавнего исследования, опубликованного в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, выяснилось, что при ежедневном приёме этого витамина уменьшается тяжесть и продолжительность простудных заболеваний.

Tom Grill/Tetra images RF

Tom Grill/Tetra images RF

Бузина. Ягоды этого растения обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, а также содержат защитные антиоксиданты. Исследования демонстрируют, что бузина полезна при гриппе и простуде.

Имбирь. Он содержит активные ингредиенты, включая гингеролы. Эти вещества отличаются согревающим и противовоспалительным действием. Кроме того, в статье из Journal of Traditional Chinese Medical Sciences говорится, что свежий имбирь оказывает мощное противовирусное действие против респираторно-синцитиального вируса человека и риновируса.

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