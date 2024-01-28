Эти пять продуктов легко заменят вам мясо

Чечевица. В ней содержится много белка, который хорошо усваивается. Также в составе чечевицы можно найти клетчатку (она обеспечивает сытость надолго), витамины группы В, железо, калий, магний. Благодаря употреблению этого продукта можно привести в норму кровяное давление, снизить уровень «плохого» холестерина, улучшить работу пищеварительной системы. Помимо чечевицы, в качестве замены мяса можно есть бобы, нут, фасоль, бобы.

Тофу. Он отличается питательностью, низкой калорийностью, наличием ценных веществ. Содержатся в нём витамины группы В, магний, кальций, железо, селен, цинк.

Киноа. В этом продукте много белка с экзогенными аминокислотами. Известно, что киноа помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, препятствует развитию атеросклероза, поддерживает работу кровеносной системы, укрепляет иммунитет, даёт большое количество энергии.