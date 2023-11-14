Фитнес и здоровье
19:30, 14 ноября 2023
1 мин.

Эти ранние симптомы диабета часто остаются незамеченными

Повышенный уровень сахара в крови может быть опасен для здоровье. Если это состояние не лечить, то человек может потерять зрение или столкнуться с сердечным приступом.

Getty

Getty

Доктор Нил Патель, врач общей практики LloydsPharmacy Online, назвал самые ранние симптомы сахарного диабета. Часто на эти признаки люди не обращают внимания.

Parkview Health

Parkview Health

Среди таких признаков - более частое мочеиспускание (особенно по ночам), необычное чувство жажды, усталость, непреднамеренное снижение веса, молочница либо зуд половых органов, долгое заживление порезов.

Больше подвержены развитию диабета 2 типа люди с ожирением и избыточным весом. Также более высокий риск столкнуться с этой болезнью у людей из южноазиатских, африканско-карибских семей, у темнокожих африканцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2192825
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.