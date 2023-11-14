Эти ранние симптомы диабета часто остаются незамеченными

Среди таких признаков - более частое мочеиспускание (особенно по ночам), необычное чувство жажды, усталость, непреднамеренное снижение веса, молочница либо зуд половых органов, долгое заживление порезов.

Больше подвержены развитию диабета 2 типа люди с ожирением и избыточным весом. Также более высокий риск столкнуться с этой болезнью у людей из южноазиатских, африканско-карибских семей, у темнокожих африканцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.