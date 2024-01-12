Эти семь вещей вы обязательно должны знать о выгорании на работе
Сейчас мы всё чаще слышим о профессиональном выгорании. Возможно, это связано со стиранием границ между работой и домом, со стрессом от возвращения на рабочее место после работы из дома или же с проблемами со здоровьем из-за длительного ковида.
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Квентин Дюран-Моро, доцент кафедры медицины труда в Университете Альберты, говорит, что выгорание - это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте. Он имеет три признака: чувство истощения, сильное дистанцирование (отгораживание) от работы и снижение значимости личных достижений на работе. При этом большинство случаев выгорания соответствуют диагностическим критериям депрессии.
Вторая вещь, которую нужно знать, — это причины выгорания. Основная причина - чрезмерная продолжительность рабочего времени. Исследования ВОЗ и Международной организации труда показывают, что работа более 55 часов в неделю увеличивает риск смерти от сердечного приступа на 17% и от инсульта на 35%. Также длинный рабочий день может способствовать увеличению потребления алкоголя.
Выгорание - это не норма, и оно может быть серьёзным. Это третье, что нужно понимать. Например, из-за выгорания у человека могут возникнуть проблемы в семье.
В хорошей организации предотвращение выгорания - это обязательство компании, а не её работников.
Ковид только усугубляет проблему с выгоранием. Особенно это касается длительного ковида. У людей с этой болезнью возникают такие симптомы, как затуманивание сознания, проблемы с концентрацией внимания на задачах, усталость, хроническая боль, мышечная боль и одышка. Это не даёт им возможность часами работать за компьютером.
При этом различные исследования, связанные с работой из дома, показывают противоречивые результаты. Некоторые говорят, что это хорошо влияет на людей, а некоторые - что плохо. Но, похоже, важным фактором здесь является возраст. Пожилые работники, похоже, не так хорошо справляются с работой на дому по сравнению с более молодыми. Также некоторым людям, имеющим руководящую должность, может быть тяжелее работать из дома. Стресс может вызвать и смешение рабочей и частной (домашней) жизни.
Ключ к сдерживанию выгорания - это установление и соблюдение определённых правил. Эти правила должны касаться предотвращения психосоциальных рисков на рабочих местах во всём мире.
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