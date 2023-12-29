Эти симптомы болезней сердца легко принять за грипп
Сердце — орган, отвечающий за перекачку крови по всему телу. Поэтому любые проблемы с сердцем могут обернуться плохо для человека. В зимнее время к тому же очень легко списать любое недомогание на грипп или простуду.
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Существует четыре симптома болезней сердца, которые по ошибке можно принять за грипп. Это усталость, тошнота, высокая температура, сильная потливость.
Усталость. Очень сильная усталость, по данным Британского кардиологического фонда, указывает на сердечную недостаточность и другие заболевания, связанные с сердцем. Гарвардская медицинская школа добавляет, что этот признак может говорить о наличии ишемической болезни сердца.
Тошнота. Согласно данным клиники Майо в США, она может являться признаком ишемической болезни сердца. Возникает тошнота чаще у женщин, а не у мужчин. Помимо дискомфорта в груди, женщины сталкиваются с такими симптомами, как одышка, сильная усталость, тошнота.
Высокая температура. На ранних стадиях сердечной недостаточности у человека могут возникнуть жар или озноб и другие признаки гриппа. Помимо этого, данная болезнь на раннем этапе может вызвать боли в теле. Кроме того, лихорадка может указывать на миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы.
Потливость. Ощущение жара вместе с болью в груди — признак того, что вам требуется срочная медицинская помощь.
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