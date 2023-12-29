Эти симптомы болезней сердца легко принять за грипп

Существует четыре симптома болезней сердца, которые по ошибке можно принять за грипп. Это усталость, тошнота, высокая температура, сильная потливость.

Усталость. Очень сильная усталость, по данным Британского кардиологического фонда, указывает на сердечную недостаточность и другие заболевания, связанные с сердцем. Гарвардская медицинская школа добавляет, что этот признак может говорить о наличии ишемической болезни сердца.

Тошнота. Согласно данным клиники Майо в США, она может являться признаком ишемической болезни сердца. Возникает тошнота чаще у женщин, а не у мужчин. Помимо дискомфорта в груди, женщины сталкиваются с такими симптомами, как одышка, сильная усталость, тошнота.