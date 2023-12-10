Эти симптомы рака можно заметить при украшении ёлки

Доктор Джули Шарп, руководитель отдела здравоохранения и участия пациентов из Cancer Research UK, подчеркнула в беседе с The Sun, что нужно обязательно обратиться к врачу, если вы заметили какие-то тревожные изменения в организме.

Вот шесть самых распространённых симптомов рака, которые могут проявиться во время подготовки к праздникам.

Одышка. Если вы её чувствуете во время лёгких повседневных дел или после их выполнения, то это может стать поводом для беспокойства. По данным Cancer Research UK, это может указывать на рак лёгких или на рак, который перешёл в лёгкие из других частей тела. Обратитесь к лечащему врачу, если вы внезапно ощутили одышку, вам стало тяжело или больно дышать.

Головокружение. Вариант нормы - это если вы столкнулись с лёгкими приступами головокружения пару раз. Но если чаще, то лучше сходите в своему терапевту. Иногда головокружение и потеря равновесия могут указывать на рак крови или опухоль головного мозга.

Боль. Необъяснимые постоянные боли могут указывать на рак. Боль в груди возникает при раке лёгких, боль в спине - при раке поджелудочной. Также это может сигнализировать о том, что болезнь распространилась по всему организму.