Эти три действия помогут вам навсегда избавиться от жира на талии

Контроль питания. Для избавления от жира нужно потреблять калорий меньше, чем вы сжигаете ежедневно. Правда, возможно, вы первым делом заметите уменьшение количества жира не в области живота, а на лице, груди, руках и ногах. Однако сокращайте ежедневное потребление калорий не более чем на 500 ккал.

Упражнения. Лучшим упражнением для похудения может считаться ходьба. Также важно понимать, что избавиться от жира только в одной области тела не получится. Поэтому нужно сосредоточиться на сочетании силовых тренировок с отягощениями или без них, а также на кардио (например, бег или ходьба). Известно, что ходьба в течение 45 минут в устойчивом темпе может сжечь столько же калорий, сколько 15-минутная интервальная тренировка высокой интенсивности.