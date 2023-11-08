Фитнес и здоровье
10:30, 08 ноября 2023
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Эти восемь шагов замедлят процесс старения на шесть лет

Исследования показывают, что старение всё-таки можно замедлить. И в этом помогут восемь действий, известных как Life's Essential 8.

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Научный анализ, представленный на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2023 году в Филадельфии, был основан на данных более чем 6500 взрослых. Средний возраст участников равнялся 47 годам.

Учёные заявили, что люди, имеющие здоровую сердечно-сосудистую систему, были примерно на шесть моложе биологически. То есть их тело было на шесть лет моложе их хронологического возраста (возраста «по паспорту»).

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Alexas_Fotos

Эти восемь шагов, замедляющих старение, включают контроль массы тела, уровня сахара в крови, холестерина, кровяного давления. При этом человек должен иметь здоровый режим сна и соблюдать здоровую диету, регулярно заниматься физической активностью и не курить.

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