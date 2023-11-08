Эти восемь шагов замедлят процесс старения на шесть лет
Исследования показывают, что старение всё-таки можно замедлить. И в этом помогут восемь действий, известных как Life's Essential 8.
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Научный анализ, представленный на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2023 году в Филадельфии, был основан на данных более чем 6500 взрослых. Средний возраст участников равнялся 47 годам.
Учёные заявили, что люди, имеющие здоровую сердечно-сосудистую систему, были примерно на шесть моложе биологически. То есть их тело было на шесть лет моложе их хронологического возраста (возраста «по паспорту»).
Эти восемь шагов, замедляющих старение, включают контроль массы тела, уровня сахара в крови, холестерина, кровяного давления. При этом человек должен иметь здоровый режим сна и соблюдать здоровую диету, регулярно заниматься физической активностью и не курить.
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