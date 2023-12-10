Это худшие пищевые привычки при наличии воспаления

Практически каждый из нас сталкивался с воспалением. И усугубить положение могут в этом случае определённые привычки.

Есть слишком много добавленного сахара. Это может только усилить воспаление. Кроме того, в отчёте, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology, говорится, что диета с высоким содержанием обработанного сахара может способствовать развитию воспалительных заболеваний: ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, псориаза, рассеянного склероза.

Потреблять слишком мало фруктов и овощей. Эти продукты содержат много антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Также они улучшают состояние иммунных клеток.

Есть недостаточно морепродуктов. При воспалении очень полезны лосось, скумбрия, сардины и форель, так как они богаты омега-3 жирными кислотами. Согласно последним рекомендациям по питанию для американцев, в неделю рекомендуется съедать не менее 230 г морепродуктов каждую неделю.

Употребление слишком большого количества фастфуда. Исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что диета с высоким содержанием фастфуда вызывает воспалительную реакцию и может навредить иммунитету.

Есть обработанного мяса больше, чем обычного. В колбасе, беконе, мясных деликатесах содержатся конечные продукты гликирования. Эти вещества могут вызвать в организме воспаление.