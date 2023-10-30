Фитнес и здоровье
21:45, 30 октября 2023
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Это лучшая еда для улучшения здоровья мозга, по мнению врача

Известно, что диета играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия человека. Оказывает влияние питание и на мозг.

Milad Fakurian

Milad Fakurian

Доктор Эрик Берг в видеоролике на своём YouTube-канале назвал лучшую пищу для мозга. Эта еда улучшает концентрацию, внимание, мышление, память, способность решать проблемы, обучаться, помогает при расстройствах настроения, воспалении мозга. И это лосось, выловленный в дикой природе. Всё потому, что в нём много омега-3.

Melanie Andersen

Melanie Andersen

Наш мозг в основном состоит из жира. То есть 60% мозга - это жир, причём 20% жира составляет жирная кислота омега-3 (DHA). Кроме того, в лососе много кислоты EPA, которая снижает воспаление.

По словам врача, омега-3 жирные кислоты способны улучшить память, настроение, обучаемость. Также он порекомендовал сочетать лосося с продуктами, улучшающими работу мозга: капустой, оливковым маслом, пищевыми дрожжами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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