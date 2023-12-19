Это лучшая пища с высоким содержанием клетчатки для похудения

По данным Nutrition Twins, фисташки стоят на первом месте среди продуктов с высоким содержанием клетчатки для похудения. Причём очень важно ещё сочетать клетчатку с белком. И фисташки содержат оба этих компонента. Они позволят вам долго оставаться сытыми.

В одной чашке фисташек (123 г) содержится 13 г клетчатки и 25 г белка. Это идеальная комбинация для снижения веса. Ещё одна важная для похудения вещь — это стабилизация уровня сахара в крови благодаря употреблению фисташек.