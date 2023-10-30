Это симптом может появиться за неделю до инсульта

Один из наиболее распространённых признаков, указывающих на микроинсульт, - это внезапная головная боль. Питер Байром, эксперт в области здравоохранения и владелец Аудиологии Питера Байрома, рассказал, как понять, что головная боль связана с инсультом.

По словам специалиста, головные боли, связанные с инсультом, отличаются от обычным тем, что возникают неожиданно. Боль обычно при этом сильная, и она локализуется в любой поражённой области мозга. Иногда такую головную боль ещё путают с мигренью из-за схожих симптомов: головокружения, тошноты, искажения зрения, дезориентации. Но головные боли, связанные с инсультом, приводят к потере чувствительности, а мигрени - к усилению ощущений.

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