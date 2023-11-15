Фитнес и здоровье
17:15, 15 ноября 2023
1 мин.

Этот фрукт защитит от диабета 2 типа

В ходе недавнего исследования эксперты изучили данные более чем 6000 взрослых в возрасте от 45 до 84 лет. Оказалось, что употребление авокадо помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа. Все эти результаты были опубликованы в The Journal of Nutrition.

Irish Independent

Irish Independent

Более ранние научные исследования показали, что авокадо положительно влияет на риск возникновения диабета 2 типа. Также в этом году учёные из Медицинского колледжа Бэйлора выяснили, как потребление авокадо связано с вероятностью развития этой болезни. Оказалось, что этот фрукт снижает риск столкнуться с сахарным диабетом 2 типа в течение шести лет на 20%.

Healthline

Healthline

Известно также, что авокадо помогает людям похудеть и снизить уровень холестерина в крови. А происходит это за счёт содержащихся в фрукте полезных жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2197049
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.