Фитнес и здоровье
03:45, 03 ноября 2023
1 мин.

Этот метод точно поможет вам лучше спать

Доктор Джесс Андраде, врач спортивной медицины из Массачусетса, рассказала подробнее о методе «10-3-2-1-0».

Gregory Pappas

Gregory Pappas

10. Доктор Джесс Андраде посоветовала перестать употреблять напитки с кофеином примерно за 10 часов до сна. Известно, что подобные напитки выводятся из кровотока через 10 часов. Помните также, что кофеин содержится и в шоколаде.

3. Убедитесь, что вы последний раз за день плотно поели за три часа до отхода ко сну. То же самое касается употребления алкоголя: от него нужно отказаться за 180 минут до того, как заснёте.

Sixteen Miles Out

Sixteen Miles Out

2. Проведите после два часа перед сном вечером правильно. Врач посоветовала в течение этого времени записать все задачи на следующий день и постараться «разгрузить» мозг.

1. За один час до сна уберите подальше электронные гаджеты. Известно, что синий свет нарушает естественный цикл сна и бодрствования.

0. Не нажимайте утром кнопку повтора.

Данный метод может быть эффективным не для всех. Поэтому сначала поговорите со своим врачом о ваших проблемах со сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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