Этот метод точно поможет вам лучше спать

2. Проведите после два часа перед сном вечером правильно. Врач посоветовала в течение этого времени записать все задачи на следующий день и постараться «разгрузить» мозг.

1. За один час до сна уберите подальше электронные гаджеты. Известно, что синий свет нарушает естественный цикл сна и бодрствования.

0. Не нажимайте утром кнопку повтора.

Данный метод может быть эффективным не для всех. Поэтому сначала поговорите со своим врачом о ваших проблемах со сном.

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