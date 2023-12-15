Этот ночной признак может указывать на болезни сердца

По данным UCLA Health в США, проблемы со сном могут указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. И главное, на что стоит обратить внимание, - это трудности с засыпанием или самим сном.

Людям с застойной сердечной недостаточностью часто может быть сложно заснуть или долго спать без пробуждения. Происходит это из-за одышки. Кроме того, она часто усиливается, когда человек лежит.