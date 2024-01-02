Фитнес и здоровье
04:30, 02 января 2024
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Этот новогодний напиток вызывает семь видов рака

По данным Cancer Research UK, даже небольшое количество спиртного может сделать человека более восприимчивым к раку. Профессор Дэвид Натт, нейробиолог, специализирующийся на алкоголе, и соучредитель Sentia, объяснил, что алкоголь в организме метаболизируется в печени, в результате чего образуются токсичные побочные продукты. В том числе ацетальдегид.

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Токсины, которые образуются при переработке алкоголя организмом, могут разрушать ДНК в клетках. Это приводит к мутациям, вызывающим рак. Также это всё вызывает воспаление, что тоже со временем способствует развитию рака.

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Вредные побочные продукты также могут мешать процессу восстановления клеток, повышая вероятность развития раковых изменений в организме. По словам доктора Фрэнки Джексона-Спенса, алкоголь делает клетки рта и горла более чувствительными к другим химическим веществам, которые могут вызвать рак.

Получается, что спиртное связано с развитием рака кишечника, молочной железы, ротовой полости, печени и некоторых видов рака горла (пищевода, гортани и глотки). Вероятность развития рака из-за приёма алкоголя повышается при наличии других факторов риска типа курения. Особенно это касается рака полости рта и горла. Поэтому важно придерживаться здоровых привычек в праздничный период: есть питательную пищу, регулярно заниматься физической активностью, достаточно спать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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