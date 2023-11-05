Фитнес и здоровье
18:00, 05 ноября 2023
1 мин.

Этот продукт поможет сбросить 8 кг за месяц

Кизил помогает укрепить иммунитет в зимнее и время и способствует похудению. По мнению эксперта, за месяц вы сможете благодаря этому плоду сжечь 8 кг.

Carya

Carya

По словам профессора, доктора Вефика Арыджа, кизил помогает за один месяц избавиться от восьми-десяти килограммов лишнего веса. Этот продукт содержит четыре витамина, укрепляющих иммунитет: витамины А, С, Е и К.

happyveganfit

happyveganfit

Если вы соедините ягоды кизила с корицей и гвоздикой и отварите всё в двух литрах воды, то у вас получится эффективное средство для похудения. Его нужно выпивать натощак каждое утро в тёплом виде (по два стакана сразу). Это поможет избавиться за 30 дней от шести-восьми килограммов.

Кроме того, кизил можно для снижения веса употреблять в сушёном виде или в виде шербета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2148702
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.