Этот продукт поможет сбросить 8 кг за месяц

Если вы соедините ягоды кизила с корицей и гвоздикой и отварите всё в двух литрах воды, то у вас получится эффективное средство для похудения. Его нужно выпивать натощак каждое утро в тёплом виде (по два стакана сразу). Это поможет избавиться за 30 дней от шести-восьми килограммов.

Кроме того, кизил можно для снижения веса употреблять в сушёном виде или в виде шербета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.