Фитнес и здоровье
00:45, 21 ноября 2023
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Этот продукт способен сжигать жир и ускорять метаболизм

Контроль веса - важный фактор нашего здоровья. Известно, что ожирение сильно повышает вероятность развития болезней сердца, диабета 2 типа, а также шансы на инсульт. Врач рассказал об одном продукте, который поможет быстрее сбросить вес.

Healthline

Healthline

Доктор Уильям Ли, который получил образование в Гарварде, рассказал в своём TikTok о пользе корицы для здоровья человека. Этот продукт содержит более 20 различных биологически активных веществ, которые влияют на обмен веществ. Одно из таких веществ - коричным альдегид. Он способен заставить мозг вырабатывать гормон, который сжигает бурый жир. Это может улучшить метаболизм.

Healthline

Healthline

Клиническое исследование, проведённое в Индии, также показало, что корица может улучшить уровень глюкозы в крови, уменьшить объём талии, обратить вспять метаболический синдром. В ходе этого исследования, опубликованного в 2017 году в журнале Lipids in Health and Disease, сравнивались эффекты от ежедневного употребления 3 г добавки корицы в течение 16 недель и от приёма плацебо в течение этого же времени. Оказалось, что те, кто получал корицу, к концу эксперимента потеряли вес и имели более низкое кровяное давление, уровень сахара в крови и холестерин.

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