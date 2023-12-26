Фитнес и здоровье
09:45, 26 декабря 2023
1 мин.

Этот симптом рака может проявиться во время праздничного ужина

В праздники у людей гораздо больше шансов столкнуться с раком пищевода. И вот как распознать эту болезнь.

Achieve Oxfordshire

Achieve Oxfordshire

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox говорит, что трудности с приёмом пищи могут быть признаком серьёзных проблем со здоровьем. К примеру, симптомы рака могут возникнуть при проглатывании еды. Если вы внезапно подавились жареной индейкой, то это может указывать на рак пищевода или желудка.

Рак пищевода также способен вызвать боль в горле либо в середине грудной клетки, особенно при глотании. Всё из-за опухоли в пищевой трубке.

Pixabay

Pixabay

У многих людей с раком пищевода также наблюдаются такие признаки, как снижение веса, кашель, хриплый голос, дисфагия (затруднённое глотание). И это всё проявляется ещё до того, как человек неожиданно подавится едой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.