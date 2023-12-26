Этот симптом рака может проявиться во время праздничного ужина
В праздники у людей гораздо больше шансов столкнуться с раком пищевода. И вот как распознать эту болезнь.
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Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox говорит, что трудности с приёмом пищи могут быть признаком серьёзных проблем со здоровьем. К примеру, симптомы рака могут возникнуть при проглатывании еды. Если вы внезапно подавились жареной индейкой, то это может указывать на рак пищевода или желудка.
Рак пищевода также способен вызвать боль в горле либо в середине грудной клетки, особенно при глотании. Всё из-за опухоли в пищевой трубке.
У многих людей с раком пищевода также наблюдаются такие признаки, как снижение веса, кашель, хриплый голос, дисфагия (затруднённое глотание). И это всё проявляется ещё до того, как человек неожиданно подавится едой.
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