Фитнес и здоровье
05:15, 29 декабря 2023
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Фармацевт рассказал, как алкоголь может способствовать выпадению волос

Многие из нас в праздники выпивают большое количество алкоголя. И эксперт предупредил, что это может плохо сказаться на состоянии волос.

Vejthani

Vejthani

Употребление алкоголя в больших количествах за короткий промежуток времени может привести к различным травмам, болезням печени, раку. Кроме того, по словам Аббаса Канани, фармацевта из интернет-аптеки Chemist Click, перебор со спиртным может способствовать обезвоживанию организма.

В целом алкоголь вызывает проблемы со здоровьем, которые могут стать причиной выпадения волос. Если выпить слишком много, то это приведёт к ускоренному обезвоживанию, которое высушит волосяные фолликулы и со временем приведёт к истончению и выпадению волос.

Также из-за алкоголя в организме могут истощиться запасы белка, что связано с ещё большим выпадением волос.

Getty

Getty

Алкоголь препятствует выработке гормона вазопрессина, который участвует в регуляции выведения воды из организма.

Яркий признак того, что у вас страдают от обезвоживания волосы, — это замедление или остановка их роста, более ломкие и секущиеся кончики волос.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать недостаток питательных веществ в организме (тиамин, витамин B12, фолиевая кислота, цинк). Это тоже приведёт к выпадению волос.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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