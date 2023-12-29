Фармацевт рассказал, как алкоголь может способствовать выпадению волос
Многие из нас в праздники выпивают большое количество алкоголя. И эксперт предупредил, что это может плохо сказаться на состоянии волос.
Vejthani
Употребление алкоголя в больших количествах за короткий промежуток времени может привести к различным травмам, болезням печени, раку. Кроме того, по словам Аббаса Канани, фармацевта из интернет-аптеки Chemist Click, перебор со спиртным может способствовать обезвоживанию организма.
В целом алкоголь вызывает проблемы со здоровьем, которые могут стать причиной выпадения волос. Если выпить слишком много, то это приведёт к ускоренному обезвоживанию, которое высушит волосяные фолликулы и со временем приведёт к истончению и выпадению волос.
Также из-за алкоголя в организме могут истощиться запасы белка, что связано с ещё большим выпадением волос.
Алкоголь препятствует выработке гормона вазопрессина, который участвует в регуляции выведения воды из организма.
Яркий признак того, что у вас страдают от обезвоживания волосы, — это замедление или остановка их роста, более ломкие и секущиеся кончики волос.
Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать недостаток питательных веществ в организме (тиамин, витамин B12, фолиевая кислота, цинк). Это тоже приведёт к выпадению волос.
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