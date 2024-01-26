Фитнес-тренер объяснил, какую пользу здоровью принесут 30-минутные тренировки каждый день

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Американская кардиологическая ассоциация обычно рекомендует пять дней в неделю в течение 30 минут выполнять упражнения умеренной интенсивности. Известно, что регулярные занятия спортом укрепляют сердце и улучшают кровообращение.

Снижение и контроль веса. Благодаря поддержанию физической активности вам будет проще сжигать калории и наращивать мышечную массу. Исследование Копенгагенского университета показало, что за три месяца мужчины, которые занимались спортом всего 30 минут в день, потеряли около 4 кг.

Улучшение гибкости и мышечной силы. Физические упражнения дают именно такой эффект в целом.

Снижение стресса и улучшение настроения. Происходит это за счёт высвобождения эндорфинов, естественных гормонов хорошего самочувствия.