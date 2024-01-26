Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 06:45
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Фитнес-тренер объяснил, какую пользу здоровью принесут 30-минутные тренировки каждый день

Эллен Томпсон из Blink Fitness рассказала, почему каждый день стоит выделять на физические упражнения хотя бы полчаса.
SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Американская кардиологическая ассоциация обычно рекомендует пять дней в неделю в течение 30 минут выполнять упражнения умеренной интенсивности. Известно, что регулярные занятия спортом укрепляют сердце и улучшают кровообращение.

Снижение и контроль веса. Благодаря поддержанию физической активности вам будет проще сжигать калории и наращивать мышечную массу. Исследование Копенгагенского университета показало, что за три месяца мужчины, которые занимались спортом всего 30 минут в день, потеряли около 4 кг.

Улучшение гибкости и мышечной силы. Физические упражнения дают именно такой эффект в целом.

Снижение стресса и улучшение настроения. Происходит это за счёт высвобождения эндорфинов, естественных гормонов хорошего самочувствия.

Shutterstock

Shutterstock

Более качественный сон. Согласно данным Фонда сна, физические упражнения умеренной интенсивности в течение 30 минут в день могут снизить беспокойство и дать возможность спокойно спать.

Повышение иммунитета. Регулярные занятия спортом связаны с укреплением иммунной системы.

Улучшение работы мозга. Научно доказано, что физические упражнения защищают от возрастного снижения умственных способностей.

Лучшее здоровье костей. Здоровый режим тренировок должен сочетать в себе кардио и силовые упражнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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