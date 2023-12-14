Фитнес-тренер рассказала, как избежать набора веса в новогодние праздники

Физическая активность. Главное в этом случае - продолжать ежедневно заниматься спортом даже в Рождество. Причём для это подойдут и более лёгкие виды деятельности. Например, прогулка с семьёй с утра. Кроме того, Сэм Грегори, тренер F45 Stratford, рекомендует выполнять кардио натощак, поскольку так эти упражнения позволят сжечь больше жира. Также вы можете попробовать высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые сжигают 800 ккал за короткий промежуток времени.

Выбор правильной еды. Тогда, когда это возможно, старайтесь брать более здоровые продукты. Вы можете даже заранее купить такую пищу, чтобы в праздники её сразу есть. К примеру, протеиновое печенье.

Осознанное питание. Ешьте медленнее, чтобы сразу же понять, когда вы будете сыты.