Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 13:30
1 мин.

Физическая активность оказалась полезна при одиночестве

Социальная изоляция и одиночество — это главные общественные проблемы. Их негативное влияние на психическое здоровье во всём мире усугубилось при пандемии ковида. Но учёные выяснили, что компенсировать негативные последствия одинокого образа жизни может физическая активность в повседневной жизни.
CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Исследователи из Центрального института психического здоровья (CIMH) в Мангейме в сотрудничестве с учёными из Технологического института Карлсруэ (KIT), Рурского университета Бохума (RUB) и Бернского университета узнали, в в какой степени физическая активность может смягчить негативное влияние одиночества на эмоциональное благополучие людей. Результаты проведённой работы были опубликованы в журнале Nature Mental Health.

The Times

The Times

Как оказалось, одинокие люди сообщали о сравнительно более низком уровне эмоционального благополучия. Однако уровень благополучия повышался, когда испытуемые были физически активными. Данные показывают, что занятия спортом, такие как ходьба со скоростью три мили в час (три километра в час) в течение 60 минут, может компенсировать кратковременный дефицит социального взаимодействия.

В дальнейшем специалисты обнаружили, что этот положительный эффект сохраняется даже при более низких уровнях активности и во время ограничений, связанных с пандемией. Изучение функций мозга участников также показало, что люди с повышенным нейрональным риском депрессии и одиночества лучше остальных извлекали выгоду из более физически активного образа жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.