Физическая активность оказалась полезна при одиночестве
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Исследователи из Центрального института психического здоровья (CIMH) в Мангейме в сотрудничестве с учёными из Технологического института Карлсруэ (KIT), Рурского университета Бохума (RUB) и Бернского университета узнали, в в какой степени физическая активность может смягчить негативное влияние одиночества на эмоциональное благополучие людей. Результаты проведённой работы были опубликованы в журнале Nature Mental Health.
Как оказалось, одинокие люди сообщали о сравнительно более низком уровне эмоционального благополучия. Однако уровень благополучия повышался, когда испытуемые были физически активными. Данные показывают, что занятия спортом, такие как ходьба со скоростью три мили в час (три километра в час) в течение 60 минут, может компенсировать кратковременный дефицит социального взаимодействия.
В дальнейшем специалисты обнаружили, что этот положительный эффект сохраняется даже при более низких уровнях активности и во время ограничений, связанных с пандемией. Изучение функций мозга участников также показало, что люди с повышенным нейрональным риском депрессии и одиночества лучше остальных извлекали выгоду из более физически активного образа жизни.
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