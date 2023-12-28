Фитнес и здоровье
03:00, 28 декабря 2023
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Физиолог объяснил, с чего лучше начинать тренировку: с кардио или силовых упражнений

Американский колледж спортивной медицины рекомендует выполнять во время тренировок как кардио, так и силовые упражнения. Эта комбинация даёт уникальные преимущества для здоровья, снижая вероятность развития хронических заболеваний.

Women's Health

Women's Health

Научные исследования показывают, что при создании программы тренировок нужно учитывать несколько факторов. Это в том числе возраст, уровень физической подготовки, опыт тренировок, цели.

Кроме того, любой вид физической активности будет лучше, чем отказ от упражнений. Аэробные упражнения — это такие, благодаря которым ваше сердце начинает биться чаще. Это бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, использование кардиотренажёров. Известно, что регулярное выполнение кардио улучшают доставку кислорода к мышцам, снижают вероятность развития некоторых хронических болезней, ускоряют сжигание жира, улучшают физические и когнитивные функции.

Popsugar

Popsugar

Тренировка с отягощениями предполагает укрепление мышц путём подъёма, толкания или подтягивания, преодоления сопротивления. Эти упражнения улучшают силу, размер мышц, выносливость. Научно доказано, что особенно полезны тренировки с отягощениями тем, кто страдает диабетом 2 типа или подвержен более высокому риску его возникновения. Силовые тренировки улучшают показатели кровяного давления, уровень глюкозы в крови, способность мышц использовать глюкозу для получения энергии, помогают поддерживать мышечную массу тела и здоровье костей.

На самом деле лучше всего выполнять обе разновидности упражнений вместе. Особенно это касается тех, у кого выше риск столкнуться с хроническими болезнями. Тогда будут одновременно улучшаться аэробные функции и мышечная сила. И это вне зависимости от порядка выполнения упражнений.

Но если вы спортсмен, то к последовательности видов тренировок лучше относиться внимательнее. Из-за выполнения силовых упражнений и кардио в рамках одной тренировки у вас может медленнее увеличиваться мышечная сила, да и сами мышцы могут расти медленнее. В этом случае начинать тренироваться лучше с силовых упражнений либо с тех, которые нужны для достижения ваших целей.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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