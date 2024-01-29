Фрукты киви оказались полезны при плохом настроении
Noisy Guts
Уже известно, что недостаток витамина С связан с ухудшением настроения и когнитивными расстройствами (расстройствами работы мозга). При добавлении в рацион этого витамина улучшается настроение, жизненный тонус, самочувствие, уменьшаются симптомы депрессии.
Исследователи из Новой Зеландии провели эксперимент, в котором приняли участие 155 человек в возрасте от 18 до 35 лет с низким уровнем витамина С. Женщин среди них было 63%. Всех добровольцев разделили на три группы. В течение восьми недель одна группа каждый день принимала 250 мг витамина С в виде таблетки, вторая — плацебо, третья — два киви сорта SunGold kiwi.
По итогам эксперимента выяснилось, что благодаря приёму аскорбиновой кислоты и употреблению киви спустя две недели у людей уровень витамина С пришёл в норму. Однако у тех, кто ел фрукты, настроение и жизненный тонус повысили уже через четыре дня. При этом устойчивый каждодневный эффект наблюдался на 14−16-й день. У людей, которые получали витамин С в таблетках, настроение заметно улучшилось лишь на 12-й день эксперимента.
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