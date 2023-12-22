Гербицид вызвал у тысяч американцев болезнь Паркинсона

Мунд, который сейчас борется с болезнью Паркинсона, утверждает, что именно гербицид стал виновником того, что его жизнь омрачилась изнурительными симптомами. Иск направлен на «восстановление справедливости» и запрет параквата, подчеркивая его нейротоксический потенциал.

Компания Syngenta категорически отрицает связь между паракватом и болезнью Паркинсона, но тревожные исследования говорят об обратном. Паракват, запрещенный в Китае и Швейцарии, предположительно проникает через гематоэнцефалический барьер, вызывая прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.

Пока Агентство по охране окружающей среды США пересматривает статус разрешения параквата, жертвы требуют ответственности.