Гербицид вызвал у тысяч американцев болезнь Паркинсона
Более 3600 пострадавших в США, в том числе бывший работник водоканала Гэри Мунд, подали иски против компании Syngenta, китайского производителя гербицида паракват. Несмотря на то, что он запрещен в 58 странах, он по-прежнему используется в США, особенно в Калифорнии.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Мунд, который сейчас борется с болезнью Паркинсона, утверждает, что именно гербицид стал виновником того, что его жизнь омрачилась изнурительными симптомами. Иск направлен на «восстановление справедливости» и запрет параквата, подчеркивая его нейротоксический потенциал.
Компания Syngenta категорически отрицает связь между паракватом и болезнью Паркинсона, но тревожные исследования говорят об обратном. Паракват, запрещенный в Китае и Швейцарии, предположительно проникает через гематоэнцефалический барьер, вызывая прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.
Пока Агентство по охране окружающей среды США пересматривает статус разрешения параквата, жертвы требуют ответственности.