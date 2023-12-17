Гидрогель из морских водорослей помог восстановить раны без боли и отеков
Ученые из Токийского научного университета представили революционный гидрогель на основе морских водорослей, который может изменить лечение ран. В отличие от традиционных гидрогелей, это недорогое чудо, полученное из морских водорослей, расположенных на пляже, минимизирует адгезию и отек, обеспечивая эффективное решение проблемы кожных ран без болезненных растяжений.
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Исследование, опубликованное в International Journal of Biological Macromolecules, подчеркивает уникальный состав гидрогеля, состоящий из альгината, карбоната кальция и газированной воды. Он не только создает идеальную среду для восстановления ран, но и отличается меньшей адгезией и отечностью по сравнению с коммерческими альтернативами.
Экологически чистый гидрогель, получаемый из возобновляемых морских водорослей, является недорогим и биоразлагаемым. Этот прорыв не только знаменует собой новую эру в экологичной медицине, но и обещает изменить ситуацию в области доступного и безболезненного лечения ран.
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