Google назвала ваш ушной канал "идеальным местом для определения здоровья"

При этом через динамики наушников посылается низкоинтенсивный ультразвуковой зондирующий сигнал, который, отражаясь от динамиков, позволяет измерять частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. Преимущество этой технологии заключается в том, что она работает даже при воспроизведении музыки и при не самом лучшем уплотнении наушников.

По мнению Google, «слуховой проход - идеальное место для определения состояния здоровья», поскольку глубокая ушная артерия «образует сложную сеть мелких сосудов, которые широко пронизывают слуховой проход».

Компания протестировала APG на 153 людях и пришла к выводу, что она обладает стабильной точностью, а влияние различных факторов, таких как оттенок кожи и размер ушного канала, минимально. В отличие от традиционных датчиков, требующих дополнительных компонентов, метод Google позволяет снизить вес и сложность аппаратного обеспечения, что делает его интересным направлением для будущего мониторинга здоровья в носимых устройствах.

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