Хирург объяснил, что нужно делать для эффективного снижения веса

Когда мозг получает лептин, у человека снижается аппетит и ускоряется обмен веществ. Это гормон поступает из жировых клеток. Причём чем толще становится человек, тем больше лептина производится. Но есть виды пищи, блокирующие производство этого гормона. Это сахар, рафинированные углеводы, обработанные продукты. Они повышают уровень инсулина, а инсулин блокирует лептин.

Интересно, что 70% потребляемой нами энергии сжигается в состоянии покоя. Это называется основным обменом веществ и охватывает такие вещи, как иммунная система, тепло тела, частота сердечных сокращений.

Заданный изначально организмом вес определяется рядом факторов. Из них вы точно не сможете изменить один: гены.

Все мы знаем, что существуют люди, которые могут есть что угодно и оставаться стройными. Однако от ¼ до 1/3 населения имеют гены, приводящие к склонности к полноте при соблюдении западной диеты. Она связана с продуктами, содержащими сахар, рафинированные углеводы, обработанными пищевыми продуктами, фруктозой, растительными маслами и т. д.

Необходимо для похудения, таким образом, избегать сахара, растительных масел, рафинированных углеводов. Замените их продуктами домашнего приготовления, и ваш заданный вес без каких-либо усилий сместится вниз. Всё дело в выявлении вредных привычек и в изменении их на хорошие.

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