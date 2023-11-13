Хирург рассказал, как предотвратить образование раковых опухолей в организме

Ещё один способ - пересмотреть свой образ жизни. Существуют научные доказательства того, что увеличение массы тела, недостаток физической активности и высокое потребление алкоголя связаны с большим риском возникновения рака молочной железы.

Третий совет врача по защите от рака молочной железы - это быть в курсе семейной истории болезней. Если у вас были или есть родственники с раком молочной железы, то вы можете сделать генетический тест. Это осуществляется при помощи сдачи анализа крови. Женщины, у которых есть определённые мутации в генах, могут начать делать маммографию в более молодом возрасте. Также врач может назначить определённые лекарства для профилактики.

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