Хорошая ли это идея – спать рядом с маленьким ребёнком: мнение учёных

Представители второй школы утверждают, что совместный сон ребёнка и родителя способствует применению практики грудного вскармливания, формированию культурных и семейных ценностей.

Научные исследования показывают, что совместный сон помогает грудному вскармливанию в ночное время. Но сложно сказать, благоприятствует ли грудное вскармливание этой практике или наоборот. Однако сон в одной комнате точно так же способствует этой практике, как и сон на одной поверхности с младенцем.

Ещё одно научное исследование показало, что физический контакт и нахождение в одной комнате ребёнка и родителя способствуют синхронизации их циркадных ритмов. Это может облегчить взаимодействие с ребёнком и позволит родителю быстрее реагировать на его потребности.

При этом дети, которые спят в раннем возрасте вместе с родителями, просыпаются чаще, чем те, кто спит один. То же самое касается сна родителей. Одно исследование продемонстрировало, что совместный сон родителя и ребёнка на общей поверхности в течение длительного периода времени (в течение первых двух лет жизни малыша) связан с более короткой продолжительностью ночного сна, большей потребностью во сне в течение дня и большим количеством трудностей с засыпанием.

Что касается формирования привязанности у родителей к младенцу во время совместного сна, то исследования на этот счёт неоднозначны. Некоторые научные работы показали более сильную привязанность родителей к младенцам, с которыми они спали на общей поверхности. Другие же исследования говорят об отсутствии связи (положительной или отрицательной) между привязанностью родителя к ребёнку и организацией его сна после первых 6 месяцев жизни.

В любом случае совместный сон - это выбор самих родителей.

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