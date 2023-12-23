Фитнес и здоровье
22:30, 23 декабря 2023
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Хотите себе мощные мышцы? Пора переходить на водоросли

В ходе исследования, проведенного Университетом Эксетера, ученые сделали неожиданное открытие: водоросли, в частности спирулина и хлорелла, являются мощными источниками белка, способствующего восстановлению мышц у молодых здоровых людей.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Journal of Nutrition, знаменуют собой значительный шаг на пути к созданию устойчивой и экологически чистой альтернативы белку животного происхождения.

С ростом числа людей, стремящихся к этичному и экологичному питанию, водоросли становятся неожиданным решением многим проблем. Богатые белком и незаменимыми аминокислотами, спирулина и хлорелла, выращенные в контролируемых условиях, продемонстрировали способность стимулировать синтез мышечного белка. Ведущий исследователь Ино Ван Дер Хейден подчеркивает важность изучения альтернатив традиционным источникам белка.

В исследовании, проведенном с участием 36 здоровых молодых людей, сравнивалось влияние спирулины и хлореллы с высококачественным источником белка неживотного происхождения. Результаты показали, что употребление водорослей стимулировало синтез миофибриллярного белка в мышечной ткани как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке, что было эквивалентно действию напитка на основе микопротеина.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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