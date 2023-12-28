ИИ помог врачам обнаружить предраковые полипы

Колоноскопия, являющаяся золотым стандартом скрининга и удаления предраковых полипов, может пропустить до 26% этих новообразований, что повышает риск развития колоректального рака. Неопытные врачи особенно склонны не замечать полипы, но помощь искусственного интеллекта может стать решением проблемы.

Исследователи из Китайского университета Гонконга оснастили младших эндоскопистов системой компьютерного обнаружения полипов (CADe). Этот искусственный интеллект выявляет подозрительные ткани, направляя внимание врача во время процедуры.

Интересно, что преимущество было наиболее выражено у начинающих эндоскопистов и эндоскопистов среднего уровня, что позволяет предположить, что искусственный интеллект может выровнять условия работы и обеспечить постоянное качество лечения.

Несмотря на то, что выявление крупных и прогрессирующих полипов не показало существенной разницы, исследователи считают, что дальнейшее совершенствование алгоритма ИИ может привести к улучшению ситуации в этой области.

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