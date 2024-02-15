Илон Маск призвал к обязательному умственному тестированию президентов США

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для того, кто контролирует ядерный чемоданчик», — написал Маск.

Предложение Маска последовало за недавним заявлением Ронни Джексона, бывшего врача Белого дома при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе. В начале февраля Джексон призвал президента Джо Байдена пройти ряд когнитивных тестов, если он намерен добиваться переизбрания в 2024 году.

Твит Маска вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Некоторые высоко оценили идею, утверждая, что она даст столь необходимую гарантию психического здоровья высшего руководителя страны. Другие раскритиковали предложение как дискриминационное и «обидное» для людей с когнитивными нарушениями.

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