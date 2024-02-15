Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 06:45
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Илон Маск призвал к обязательному умственному тестированию президентов США

В своем очередном провокационном твите техномагнат Илон Маск предложил ввести обязательное когнитивное тестирование для президентов США. Генеральный директор SpaceX и Tesla утверждает, что такой тест должен быть обязательным требованием для всех, кто имеет «ядерный чемоданчик». Его слова приводит Лента.ру.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для того, кто контролирует ядерный чемоданчик», — написал Маск.

Предложение Маска последовало за недавним заявлением Ронни Джексона, бывшего врача Белого дома при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе. В начале февраля Джексон призвал президента Джо Байдена пройти ряд когнитивных тестов, если он намерен добиваться переизбрания в 2024 году.

Твит Маска вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Некоторые высоко оценили идею, утверждая, что она даст столь необходимую гарантию психического здоровья высшего руководителя страны. Другие раскритиковали предложение как дискриминационное и «обидное» для людей с когнитивными нарушениями.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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