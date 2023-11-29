Искусственный интеллект начал изучать клетки: каждое лечение человека будет «уникальным»

Программа точно расшифровывает пептидные последовательности внутри клеток, что сродни значению ДНК или РНК. Понимание этих пептидов имеет решающее значение для обучения иммунной системы воздействию на неправильные клетки, такие как рак.

Традиционные методы могут оставлять пробелы в последовательностях, особенно в случае новых заболеваний или уникальных раковых клеток. GraphNovo, используя машинное обучение, заполняет эти пробелы, повышая точность идентификации пептидных последовательностей.

Это достижение - потенциальное благо для лечения рака, создания вакцин и многого другого.

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