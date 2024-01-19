Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 23:15
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Исследование: техники релаксации бессмыслены при хронической бессоннице

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что техники релаксации могут быть контрпродуктивны для людей с хронической бессонницей. Исследование, в котором рассматривались компоненты когнитивно-поведенческой терапии бессонницы (CBT-I), показало, что когнитивная реструктуризация, компоненты третьей волны, ограничение сна и контроль стимулов являются полезными для лечения бессонницы, в то время как релаксация оказалась потенциально вредной.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Авторы исследования предполагают, что методы релаксации могут оказаться неэффективными для людей с бессонницей, поскольку они могут усилить тревогу и затруднить засыпание. Они также обнаружили, что методы релаксации могут привести к парадоксальной бессоннице — состоянию, при котором чем больше вы пытаетесь расслабиться, тем более тревожным и бодрым вы становитесь.

Результаты исследования очень важны, поскольку они позволяют предположить, что CBT-I может быть еще более эффективной, если сосредоточиться на тех компонентах, которые показали свою эффективность, и что релаксационные техники могут быть вредны для некоторых людей с бессонницей.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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