Исследование: техники релаксации бессмыслены при хронической бессоннице

Авторы исследования предполагают, что методы релаксации могут оказаться неэффективными для людей с бессонницей, поскольку они могут усилить тревогу и затруднить засыпание. Они также обнаружили, что методы релаксации могут привести к парадоксальной бессоннице — состоянию, при котором чем больше вы пытаетесь расслабиться, тем более тревожным и бодрым вы становитесь.

Результаты исследования очень важны, поскольку они позволяют предположить, что CBT-I может быть еще более эффективной, если сосредоточиться на тех компонентах, которые показали свою эффективность, и что релаксационные техники могут быть вредны для некоторых людей с бессонницей.

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