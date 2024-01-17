Исследователи объяснили, насколько вредны ультраобработанные продукты для здоровья людей
Andres Ayrton
В книге «Ультраобработанные люди» книги телеведущего и доктора вирусологии Криса Ван Таллекена есть идея о том, что обработка пищевых продуктов сама по себе смертельна. Это вовсе не так сразу по нескольким причинам.
Прежде всего, ультраобработанные продукты не являются основной причиной смертности во всём мире. Большинство смертей, связанных с неправильным питанием, происходят из-за того, что люди едят слишком мало фруктов и овощей, жирной рыбы или цельнозерновых продуктов.
Многие исследования показали, что люди, в рационе которых много ультраобработанных продуктов, имеют не такое хорошее здоровье, чем те, чей рацион содержит меньше ультраобработанных продуктов. Правда, в научных работах говорится, что только некоторые виды продуктов, подвергшихся сильной обработке, связаны с ухудшением здоровья, а не все. В частности, это сладкие напитки и обработанное мясо. Остальные же продукты, относящиеся к ультраобработанным, не вредят здоровью, а иногда даже полезны. Например, чёрный хлеб, крупы.
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