Исследователи объяснили, насколько вредны ультраобработанные продукты для здоровья людей

В книге «Ультраобработанные люди» книги телеведущего и доктора вирусологии Криса Ван Таллекена есть идея о том, что обработка пищевых продуктов сама по себе смертельна. Это вовсе не так сразу по нескольким причинам.

Прежде всего, ультраобработанные продукты не являются основной причиной смертности во всём мире. Большинство смертей, связанных с неправильным питанием, происходят из-за того, что люди едят слишком мало фруктов и овощей, жирной рыбы или цельнозерновых продуктов.