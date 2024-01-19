Исследователи рассказали, возможна ли старость вообще без болезней
Verywell Health
Джеймс Пейер, генеральный директор Cambrian Bio в Нью-Йорке, предлагает создать лекарство, которое люди среднего возраста могли бы принимать как ежедневный витамин. Благодаря этому препарату люди смогут предотвратить развитие тяжёлых болезней и инвалидности, связанных со старением.
Представители геронауки уже сейчас проводят исследования, чтобы создать в итоге лекарства, замедляющие старение. Многие из изучаемых соединений оказываются перспективны в экспериментах на мышах и даже людях, а некоторые вещества уже проходят клинические испытания.
По оценкам учёных, к 2030 году в мире будет миллиард людей в возрасте 65 лет и старше, а концу столетия их может стать 2,5 миллиарда. И хотя люди сейчас живут дольше, это не значит, что они здоровее, чем раньше.
Лучше всего из соединений, замедляющих старение, изучен сейчас рапамицин. Впервые это вещество обнаружили в образце почвы, собранном в 1964 году на Рапа-Нуи, или острове Пасхи. Сейчас этот препарат принимают люди, которые перенесли трансплантацию органов, чтобы избежать отторжения иммунной системой чужеродной ткани. Известно также, что рапамицин продлевает жизнь дрожжам, мухам и мышам. Сейчас он тестируется и на людях. А вот как он противостоит старению, не совсем ясно.
Другой многообещающий класс лекарств нацелен на клетки, которые перестали делиться, но не умирают. Из-за этих стареющих клеток в организме может возникнуть воспаление, нарушиться восстановление тканей, эти клетки также способны повредить соседние клетки. Препараты сенолитики действуют таким образом, что «побуждают к самоубийству» стареющие клетки. Эти лекарства теперь проходят испытания на людях.
Также известно, что значительно влияет на процесс старения диета. К примеру, кетогенная диета с низким содержанием углеводов может помочь мышам жить дольше. Однако строгие диеты может быть сложно соблюдать и они могут иметь побочные эффекты.
В целом же учёные всё ещё собирают данные и проводят клинические испытания. На то, чтобы понять, как геронаука сможет изменить клиническую практику, потребуется время.
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