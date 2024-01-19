Исследователи рассказали, возможна ли старость вообще без болезней

Лучше всего из соединений, замедляющих старение, изучен сейчас рапамицин. Впервые это вещество обнаружили в образце почвы, собранном в 1964 году на Рапа-Нуи, или острове Пасхи. Сейчас этот препарат принимают люди, которые перенесли трансплантацию органов, чтобы избежать отторжения иммунной системой чужеродной ткани. Известно также, что рапамицин продлевает жизнь дрожжам, мухам и мышам. Сейчас он тестируется и на людях. А вот как он противостоит старению, не совсем ясно.

Другой многообещающий класс лекарств нацелен на клетки, которые перестали делиться, но не умирают. Из-за этих стареющих клеток в организме может возникнуть воспаление, нарушиться восстановление тканей, эти клетки также способны повредить соседние клетки. Препараты сенолитики действуют таким образом, что «побуждают к самоубийству» стареющие клетки. Эти лекарства теперь проходят испытания на людях.

Также известно, что значительно влияет на процесс старения диета. К примеру, кетогенная диета с низким содержанием углеводов может помочь мышам жить дольше. Однако строгие диеты может быть сложно соблюдать и они могут иметь побочные эффекты.

В целом же учёные всё ещё собирают данные и проводят клинические испытания. На то, чтобы понять, как геронаука сможет изменить клиническую практику, потребуется время.

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