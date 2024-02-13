Исследователи узнали, какое качество для людей является самым важным при знакомстве в Интернете

Оказалось, что более 50% людей хотели бы, чтобы партнёр больше узнавал о них самих. А вот личность партнёра была интересна лишь 20% участников.

В целом люди отдавали предпочтение анкетам, в которых человек подчёркивал, что хочет узнать больше о другом человеке. Другими словами, людям больше нравится не слушать других, а говорить о себе. Поэтому они ищут партнёра, который бы ими интересовался. Связано это может быть со склонностью к самолюбованию или с потребностью в поддержке.