Исследователи выяснили, что у всех психопатов схожая длина пальцев

Учёный Серж Бранд, один из авторов работы, предположил, что люди с психическими проблемами, вероятно, ещё в утробе матери подвергались более сильному воздействию тестостерона и более слабому — эстрогена.

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