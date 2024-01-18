Исследователи выяснили, как время приёма пищи связано со здоровьем сердца

То же самое касалось каждого часа задержки ужина. У тех, кто ел до 8 вечера, по сравнению с теми, кто ужинал после 9 вечера, вероятность развития цереброваскулярных заболеваний была на 28% ниже.

Известно, что организм человека более чувствителен к инсулину утром, а не вечером. Когда эта чувствительность снижается, могут возникнуть воспаление, эндотелиальная дисфункция и гипертония. Каждый из перечисленных факторов повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Откладывание завтрака и ужина на более позднее время может помешать организму хорошо усваивать пищу. Одно исследование 2020 года показало, что по сравнению с приёмом пищи ранним вечером ужин поздно вечером с большей вероятностью приводит к увеличению веса и ухудшению жирового обмена. При этом ожирение связано с наличием болезней сердца.

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