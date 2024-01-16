Исследователи выяснили, почему моча человека жёлтого цвета
King Edward VII's Hospital
Впервые учёным удалось определить фермент, ответственный за золотистый оттенок мочи. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology.
Как ни странно, специалисты вообще не ставили перед собой задачу выяснить, почему моча желтая. Целью их исследования было понять, как микробиом кишечника может быть связан с желтухой у младенцев.
Уже более сотни лет известно, что организм превращает билирубин в крови в молекулы мочи, называемые уробилином. Эти молекулы и придают моче жёлтый цвет. Однако учёные не знали, какой фермент или как группа ферментов в кишечнике отвечает за это изменение.
Оказалось, что кишечные микробы кодируют (вырабатывают) билирубинредуктазу, которая затем превращает билирубин в бесцветный побочный продукт - уробилиноген. Далее уробилиноген спонтанно распадается на уробилин, отвечающий за жёлтый цвет.
По данным Кливлендской клиники, цвет мочи человека может меняться изо дня в день, но он должен оставаться в пределах определённого диапазона жёлтого цвета. В идеале же она должна быть бледно-соломенного или янтарного цвета.
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