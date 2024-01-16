Фитнес и здоровье
00:45, 16 января 2024
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Исследователи выяснили, почему моча человека жёлтого цвета

По цвету мочи можно понять, обезвожен человек или нет. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему у этой жидкости такой цвет?
King Edward VII's Hospital

King Edward VII's Hospital

Впервые учёным удалось определить фермент, ответственный за золотистый оттенок мочи. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology.

Как ни странно, специалисты вообще не ставили перед собой задачу выяснить, почему моча желтая. Целью их исследования было понять, как микробиом кишечника может быть связан с желтухой у младенцев.

iStock, Everyday Health

iStock, Everyday Health

Уже более сотни лет известно, что организм превращает билирубин в крови в молекулы мочи, называемые уробилином. Эти молекулы и придают моче жёлтый цвет. Однако учёные не знали, какой фермент или как группа ферментов в кишечнике отвечает за это изменение.

Оказалось, что кишечные микробы кодируют (вырабатывают) билирубинредуктазу, которая затем превращает билирубин в бесцветный побочный продукт - уробилиноген. Далее уробилиноген спонтанно распадается на уробилин, отвечающий за жёлтый цвет.

По данным Кливлендской клиники, цвет мочи человека может меняться изо дня в день, но он должен оставаться в пределах определённого диапазона жёлтого цвета. В идеале же она должна быть бледно-соломенного или янтарного цвета.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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