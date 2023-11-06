Из чего делают растворимый кофе и вреден ли он для здоровья

Сколько кофеина всё-таки содержится в растворимом кофе? Всё зависит от производителя и от бренда. В сухом виде такой кофе обычно содержит примерно 1500-2000 мг кофеина на 100 г продукта. Что касается готового напитка, то всё зависит от количества порошка или гранул в чашке. К примеру, из одной чайной ложки без горки (около 2 г) кофейного порошка либо гранул вы проучите примерно 30-40 мг кофеина, из двух чайных ложек - до 60-80 мг.

И всё-таки польза от растворимого кофе есть. Он отличается мочегонным эффектом, выводит лишнюю воду из организма, уменьшает чувство голода. Но при чрезмерном его употреблении вы можете столкнуться с тошнотой, бессонницей, повышением кровяного давления, учащением сердцебиения. Также если вы выпьете кофе натощак, то у вас могут возникнуть в желудке болезненные спазмы или дискомфорт.

Женщинам рекомендуется в день пить 3-4 чашки кофе, мужчинам - не больше 5 чашек.

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